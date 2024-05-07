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Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші “єВідновлення”

Суспільство 11:31   07.05.2024
Оксана Горун
Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші “єВідновлення”

Мешканці області, отримуючи компенсацію за знищене житло, часто вважають за краще купувати нову нерухомість на Харківщині.

Про це свідчать дані, що опубліковані начальником ХОВА Олегом Синєгубовим 7 травня.

Загалом 506 заявників, які подали заявку в 🇺🇦 й надали всі необхідні документи, згідно з рішенням комісій отримали сертифікати про надання компенсацій за знищене майно. Жителі громад в області придбали на них 314 квартир та 93 приватних будинків“, – повідомив Синєгубов.

Він також поінформував, що на ремонт житла, що було пошкоджене російськими обстрілами, за держпрограмою мешканці Харківщини отримали 1,7 млрд грн компенсацій. Ця сума – для 18 тисяч 521 особи, тобто в середньому сума однієї компенсації – понад 91,7 тис. грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці області, отримуючи компенсацію за знищене житло, часто вважають за краще купувати нову нерухомість на Харківщині".