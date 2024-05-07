Больше 400 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»

Жители области, получая компенсацию за уничтоженное жилье, часто предпочитают покупать новую недвижимость на Харьковщине.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные начальником ХОВА Олегом Синегубовым 7 мая.

«Всего 506 заявителей, подавших заявку в «Дія» и предоставивших все необходимые документы, согласно решению комиссий получили сертификаты о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество. Жители громад в области приобрели на них 314 квартир и 93 частных дома», — сообщил Синегубов.

Он также проинформировал, что на ремонт жилья, поврежденного российскими обстрелами, по госпрограмме жители Харьковщины получили 1,7 млрд грн компенсаций. Эта сумма — для 18 тысяч 521 человека, то есть в среднем сумма одной компенсации — более 91,7 тыс. грн.