Электрики восстановили свет в домах, обесточенных из-за обстрела Харькова

Мастера АО «Харьковоблэнерго» заживили всех потребителей, оставшихся без света в результате обстрела в Шевченковском районе Харькова.

В результате обстрела Харькова в воскресенье, 5 мая, были обесточены 11 домов.

Повреждения получила воздушная линия 0,4 кВ, рассказал руководитель Северного РЭС Игорь Дыряев.

«В понедельник мы оперативно выполнили ремонт, чтобы подключить свет потребителям. Сегодня же бригада РЭМ выполнила полную замену провода на этом участке, чтобы обеспечить качество и надежность электроснабжения», — пояснил он.