Электрики восстановили свет в домах, обесточенных из-за обстрела Харькова
Фото: «Харьковоблэнерго»
Мастера АО «Харьковоблэнерго» заживили всех потребителей, оставшихся без света в результате обстрела в Шевченковском районе Харькова.
В результате обстрела Харькова в воскресенье, 5 мая, были обесточены 11 домов.
Повреждения получила воздушная линия 0,4 кВ, рассказал руководитель Северного РЭС Игорь Дыряев.
«В понедельник мы оперативно выполнили ремонт, чтобы подключить свет потребителям. Сегодня же бригада РЭМ выполнила полную замену провода на этом участке, чтобы обеспечить качество и надежность электроснабжения», — пояснил он.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мастера АО «Харьковоблэнерго» заживили всех потребителей, оставшихся без света в результате обстрела в Шевченковском районе Харькова.".