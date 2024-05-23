Серед вибухів харків’яни скаржаться на шум генератора та саксофон у ресторані

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомило, що спеціалісти розглянули звернення місцевих мешканців на “погіршення умов проживання”. Скаржилися люди на шум, але не від російських ракет та КАБів.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби, фахівці її Харківського районного управління у квітні заміряли гучність звуків, на які скаржилися громадяни.

“Були проведені лабораторні дослідження вимірів звуку від роботи генератора продовольчого магазину та від роботи музичного обладнання (акустична система) і гри на музичному інструменті (саксофон) у приміщенні ресторану, розташованих на території міста Харкова”, – проінформували на сайті служби.

Дослідники виявили перевищення максимальних рівнів звуку вдома в заявників та на прибудинковій території. Це порушує державні санітарні норми. З цього приводу інспектори склали протоколи та направили листи “суб’єктам господарювання”, які шуміли генератором та саксофоном.

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“Виконання наданих пропозицій перебуває на контролі Харківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області”, – наголосили чиновники.