Среди взрывов харьковчане жалуются на шум генератора и саксофон в ресторане

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что специалисты рассмотрели обращения местных жителей на «ухудшение условий проживания». Жаловались люди на шум, но не от российских ракет и КАБов.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы, специалисты ее Харьковского районного управления в апреле замеряли громкость звуков, на которые жаловались граждане.

«Были проведены лабораторные исследования измерений звука от работы генератора продовольственного магазина и работающего музыкального оборудования (акустическая система) и игры на музыкальном инструменте (саксофон) в помещении ресторана, расположенных на территории города Харькова», — проинформировали на сайте службы.

Исследователи обнаружили превышения максимальных уровней звука дома у заявителей и на придомовой территории. Это нарушает государственные санитарные нормы. По этому поводу инспекторы составили протоколы и направили письма «субъектам хозяйствования», которые шумели генератором и саксофоном.

Читайте также: Пчелиный рой задержал рейс пассажирского самолета в США на три часа

«Выполнение предоставленных предложений находится на контроле Харьковского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области», — подчеркнули чиновники.