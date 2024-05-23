Среди взрывов харьковчане жалуются на шум генератора и саксофон в ресторане
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что специалисты рассмотрели обращения местных жителей на «ухудшение условий проживания». Жаловались люди на шум, но не от российских ракет и КАБов.
По информации ГУ Госпродпотребслужбы, специалисты ее Харьковского районного управления в апреле замеряли громкость звуков, на которые жаловались граждане.
«Были проведены лабораторные исследования измерений звука от работы генератора продовольственного магазина и работающего музыкального оборудования (акустическая система) и игры на музыкальном инструменте (саксофон) в помещении ресторана, расположенных на территории города Харькова», — проинформировали на сайте службы.
Исследователи обнаружили превышения максимальных уровней звука дома у заявителей и на придомовой территории. Это нарушает государственные санитарные нормы. По этому поводу инспекторы составили протоколы и направили письма «субъектам хозяйствования», которые шумели генератором и саксофоном.
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«Выполнение предоставленных предложений находится на контроле Харьковского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области», — подчеркнули чиновники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпродпотребслужба, новости Харькова, шум;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что специалисты рассмотрели обращения местных жителей на «ухудшение условий проживания». Жаловались люди на шум, но не от российских ракет и КАБов".