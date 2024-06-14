Чотири пожежі виникли на Харківщині через обстріли

Горіли будинки та дерева у селах Черкаські Тишки, Хотімля, Глушківка та Куп’янськ-Вузловий, повідомили в ГУ ДСНС України на Харківщині.

“Протягом доби зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Майже одночасно, близько 16:30, окупанти обстріляли с. Черкаські Тишки Циркунівської громади та с. Хотімля Старосалтівської. У першому випадку обстріли спричинили пожежу сухостою і дерев на відкритому просторі, у другому — одноповерхова будівля”, – повідомили в ДСНС.

Також пожежі виникли після нічних авіаударів по Куп’янську-Вузловому та Глушківці в Куп’янському районі.

“В обстрілів сталися руйнації та пожежі в житловому секторі. Горіли 3 житлових будинки та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв. м. На щастя у жодному з цих випадків жертв та постраждалих серед цивільних не було”, – зазначили рятувальники.

Загалом за добу в області сталося 11 пожеж.