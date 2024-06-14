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Вибухи чули в Харкові: “вартові неба” – Мельник

Події 09:26   14.06.2024
Оксана Горун
Вибухи чули в Харкові: “вартові неба” – Мельник

 У Харкові близько 09:04 пролунали вибухи, начальник Харківського військового гарнізону повідомив, що працювали захисники неба.

Вибухи чули в кількох районах Харкова. Одночасно з ними начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста бути в укриттях.

А слідом повідомив: “Вартові неба”.

Водночас о 09:05 ракетну небезпеку оголосили у російській Бєлгородській області, про це повідомив місцевий губернатор Гладков.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:13.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " У Харкові близько 09:04 пролунали вибухи, начальник Харківського військового гарнізону повідомив, що працювали захисники неба".