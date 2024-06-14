Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
В Харькове около 09:04 прогремели взрывы, начальник Харьковского военного гарнизона сообщил, что работали защитники неба.
Взрывы слышали в нескольких районах Харькова. Одновременно с ними начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города быть в укрытиях.
А следом сообщил: «Стражи неба».
Одновременно, в 09:05 ракетную опасность объявили в российской Белгородской области, об этом сообщил местный губернатор Гладков.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:13.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, пво, тревога;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 09:04 прогремели взрывы, начальник Харьковского военного гарнизона сообщил, что работали защитники неба".