Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов

Горели дома и деревья в селах Черкасские Тишки, Хотомля, Глушковка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине.

«В течение суток зафиксировано четыре пожара из-за вражеских обстрелов. Почти одновременно около 16:30 оккупанты обстреляли с. Черкасские Тишки Циркуновской громады и с. Хотомля Старосалтовской. В первом случае обстрелы повлекли за собой пожар сухостоя и деревьев на открытом пространстве, во втором — одноэтажное здание», — сообщили в ГСЧС.

Также пожары возникли после ночных авиаударов по Купянску-Узловому и Глушковке в Купянском районе.

«В результате обстрелов произошли разрушения и пожары в жилом секторе. Горели три жилых дома и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв. м. К счастью ни в одном из этих случаев жертв и пострадавших среди гражданских не было», — отметили спасатели.

В целом за сутки в области произошло 11 пожаров.