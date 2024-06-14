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Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов

Происшествия 09:37   14.06.2024
Оксана Горун
Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Горели дома и деревья в селах Черкасские Тишки, Хотомля, Глушковка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине.

«В течение суток зафиксировано четыре пожара из-за вражеских обстрелов. Почти одновременно около 16:30 оккупанты обстреляли с. Черкасские Тишки Циркуновской  громады и с. Хотомля Старосалтовской. В первом случае обстрелы повлекли за собой пожар сухостоя и деревьев на открытом пространстве, во втором — одноэтажное здание», — сообщили в ГСЧС.

Также пожары возникли после ночных авиаударов по Купянску-Узловому и Глушковке в Купянском районе.

«В результате обстрелов произошли разрушения и пожары в жилом секторе. Горели три жилых дома и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв. м. К счастью ни в одном из этих случаев жертв и пострадавших среди гражданских не было», — отметили спасатели.

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В целом за сутки в области произошло 11 пожаров.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 09:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горели дома и деревья в селах Черкасские Тишки, Хотомля, Глушковка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине".