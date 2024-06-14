Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов
Горели дома и деревья в селах Черкасские Тишки, Хотомля, Глушковка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине.
«В течение суток зафиксировано четыре пожара из-за вражеских обстрелов. Почти одновременно около 16:30 оккупанты обстреляли с. Черкасские Тишки Циркуновской громады и с. Хотомля Старосалтовской. В первом случае обстрелы повлекли за собой пожар сухостоя и деревьев на открытом пространстве, во втором — одноэтажное здание», — сообщили в ГСЧС.
Также пожары возникли после ночных авиаударов по Купянску-Узловому и Глушковке в Купянском районе.
«В результате обстрелов произошли разрушения и пожары в жилом секторе. Горели три жилых дома и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв. м. К счастью ни в одном из этих случаев жертв и пострадавших среди гражданских не было», — отметили спасатели.
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В целом за сутки в области произошло 11 пожаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 09:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горели дома и деревья в селах Черкасские Тишки, Хотомля, Глушковка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине".