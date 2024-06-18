Live
  • Вт 18.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.54

У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин

Репортаж 10:59   18.06.2024
Оксана Горун
У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин

Рятувальники тварин потрапили під годинний мінометний обстріл у районі Вовчанська. У перервах між “прильотами” перетягували тварин в укриття.

“Обстріл тривав близько години, один зі снарядів влучив у п’яти метрах від нашої машини. Тварин, яких ми евакуювали у попередніх селищах, довелося в 3-хвилинні інтервали між обстрілами по черзі переносити з машини до укриття”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

13-річний пес Джастін сам прийшов до укриття рятувальників.

Він дуже добрий і привʼязаний до людини. Ми шукаємо його рідних і нових господарів“, – наголосили рятувальники, запропонувавши звертатися за телефоном: (099) 041-67-03.

Читайте також: “Ми б виїхали, але як їх покинути” – з Козачої Лопані евакуювали тварин

У цій поїздці команда змогла евакуювати трьох котів та двох собак. У Харкові їх передали господарям. А Джастін зараз проходить адаптацію.

Автор: Оксана Горун
Популярно
П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400
П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400
18.06.2024, 11:40
Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують
Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують
18.06.2024, 11:17
У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин
У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин
18.06.2024, 10:59
Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки
Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки
18.06.2024, 10:37
На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб
На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб
18.06.2024, 10:44
“Росіяни в патовій ситуації” – Коваленко про Харківський напрямок
“Росіяни в патовій ситуації” – Коваленко про Харківський напрямок
18.06.2024, 09:16

Новини за темою:

10:44
На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб
09:16
“Росіяни в патовій ситуації” – Коваленко про Харківський напрямок
07:25
ISW: на півночі від Харькова українські сили ведуть механізовані контратаки
23:11
Напружена ситуація у Вовчанську: за добу 14 атак, чотири тривають – Генштаб
20:19
Дев’ять атак провів ворог біля Вовчанська та Липців і втратив сотню солдатів

Ви читали новину: «У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники тварин потрапили під годинний мінометний обстріл у районі Вовчанська. У перервах між “прильотами” перетягували тварин в укриття".