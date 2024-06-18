У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин
Рятувальники тварин потрапили під годинний мінометний обстріл у районі Вовчанська. У перервах між “прильотами” перетягували тварин в укриття.
“Обстріл тривав близько години, один зі снарядів влучив у п’яти метрах від нашої машини. Тварин, яких ми евакуювали у попередніх селищах, довелося в 3-хвилинні інтервали між обстрілами по черзі переносити з машини до укриття”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.
13-річний пес Джастін сам прийшов до укриття рятувальників.
“Він дуже добрий і привʼязаний до людини. Ми шукаємо його рідних і нових господарів“, – наголосили рятувальники, запропонувавши звертатися за телефоном: (099) 041-67-03.
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У цій поїздці команда змогла евакуювати трьох котів та двох собак. У Харкові їх передали господарям. А Джастін зараз проходить адаптацію.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, животні, новини Харкова, Спасение животных Харьков;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники тварин потрапили під годинний мінометний обстріл у районі Вовчанська. У перервах між “прильотами” перетягували тварин в укриття".