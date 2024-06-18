У трихвилинні інтервали між обстрілами: як з-під Вовчанська рятують тварин

Рятувальники тварин потрапили під годинний мінометний обстріл у районі Вовчанська. У перервах між “прильотами” перетягували тварин в укриття.

“Обстріл тривав близько години, один зі снарядів влучив у п’яти метрах від нашої машини. Тварин, яких ми евакуювали у попередніх селищах, довелося в 3-хвилинні інтервали між обстрілами по черзі переносити з машини до укриття”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

13-річний пес Джастін сам прийшов до укриття рятувальників.

“Він дуже добрий і привʼязаний до людини. Ми шукаємо його рідних і нових господарів“, – наголосили рятувальники, запропонувавши звертатися за телефоном: (099) 041-67-03.

У цій поїздці команда змогла евакуювати трьох котів та двох собак. У Харкові їх передали господарям. А Джастін зараз проходить адаптацію.