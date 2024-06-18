В 3-минутные интервалы между обстрелами: как из-под Волчанска спасают животных
Спасатели животных попали под часовой минометный обстрел в районе Волчанска. В перерывах между «прилетами» перетаскивали животных в укрытие.
«Обстрел длился около часа, один из снарядов попал в 5 метрах от нашей машины. Животных, которые мы эвакуировали в предыдущих поселках, пришлось в трехминутные интервалы между обстрелами поочередно переносить из машины в укрытие», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».
13-летний пес Джастин сам пришел в укрытие к спасателям.
«Он очень добр и привязан к человеку. Мы ищем его родных и новых владельцев», — подчеркнули спасатели, предложив обращаться по телефону: (099) 041-67-03.
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В этой поездке команда смогла эвакуировать трех котов и двух собак. В Харькове их передали хозяевам. А Джастин сейчас проходит адаптацию.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели животных попали под часовой минометный обстрел в районе Волчанска. В перерывах между «прилетами» перетаскивали животных в укрытие".