В 3-минутные интервалы между обстрелами: как из-под Волчанска спасают животных

Спасатели животных попали под часовой минометный обстрел в районе Волчанска. В перерывах между «прилетами» перетаскивали животных в укрытие.

«Обстрел длился около часа, один из снарядов попал в 5 метрах от нашей машины. Животных, которые мы эвакуировали в предыдущих поселках, пришлось в трехминутные интервалы между обстрелами поочередно переносить из машины в укрытие», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».

13-летний пес Джастин сам пришел в укрытие к спасателям.

«Он очень добр и привязан к человеку. Мы ищем его родных и новых владельцев», — подчеркнули спасатели, предложив обращаться по телефону: (099) 041-67-03.

В этой поездке команда смогла эвакуировать трех котов и двух собак. В Харькове их передали хозяевам. А Джастин сейчас проходит адаптацию.