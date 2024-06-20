Сьогодні 20 червня: яке свято та день в історії

У 20-х числах червня 451 року відбулася Битва народів, під час якої зупинили просування гунів до Європи. 20 червня 1837-го королевою Великої Британії стала Вікторія, яка правила 63 роки. У 1967-му Мухаммеда Алі засудили до п’яти років ув’язнення за відмову служити в армії США та воювати у В’єтнамі. У 1990-му Бундестаг ФРН прийняв рішення перенести столицю з Бонна до Берліна.

Свята та пам’ятні дати 20 червня

20 червня в Україні розпочинається Зелений тиждень (перший день – четвер перед Трійцею). Три останні дні цього тижня та три наступні називають Зеленими святами. Четвер Зеленого тижня відомий в українців як Семик (або “Навський Великдень”).

20 червня у світі – Всесвітній день біженців, Всесвітній день ефективності, Міжнародний день поінформованості про ністагм (захворювання, для якого характерне тремтіння очей).

Також відзначають: День літнього сонцестояння, День американського орла, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, День вина Ламбруско, Всесвітній день Wi-Fi, День перерви в роботі (третій четвер червня).

20 червня в історії

Близько 20 червня 451 року відбулася “Битва народів” або битва на Каталаунських полях. Точніше дату визначити історики не можуть. У цій битві об’єднані війська Західної Римської імперії та Тулузького королівства вестготів зустрілися з армією варварських племен гунів та германців під проводом Аттіли. Переможців у кровопролитному зіткненні не було, проте воно змусило Аттілу відмовитися від подальшого просування до Європи. Детальніше.

20 червня 1837 року королевою Великої Британії стала Вікторія I – один із найвідоміших монархів, яка правила 63 роки та сім місяців. Детальніше.

20 червня 1967 року чемпіона світу з боксу непереможного Мухаммеда Алі засудили до п’яти років в’язниці та штрафу у сумі 10 тисяч доларів за відмову служити в армії США. Детальніше.

20 червня 1990 року Бундестаг ФРН вирішив перенести столицю з Бонна до Берліна. Бонн став столицею “Західної Німеччини” з моменту проголошення ФРН у 1949 році. Вибір був не випадковим. Саме тут із 1948 року працювала повоєнна Парламентська рада, скликана для розробки та прийняття Основного закону майбутньої республіки.

Бон обрали з кількох причин. По-перше, британці дуже хотіли, щоб конституційний процес проходив на території їхньої окупаційної зони, і США поступилися. По-друге, місту віддали перевагу через його відносну “цілість”. Адже необхідно було розмістити велику кількість людей, що залучені до процесу, також були потрібні приміщення для проведення нарад та інша інфраструктура. А значна кількість міст Німеччини після війни все ще була в руїнах. Також, як пише DW, на вибір Бонна вплинули особисті симпатії тодішнього глави державної канцелярії Північного Рейну-Вестфалії Германа Вандерслеба.

“Незадовго до того він проводив тут семінар і дуже тепло згадував гостинність жителів”, – зазначає видання.

Проте проведення саме в Бонні Парламентської ради ще не гарантувало йому статусу столиці. На це вплинули зовсім інші причини – німецькі політики розглядали поділ країни як тимчасове явище та планували повернути столицю до Берліна після возз’єднання.

“На право стати столицею ФРН у 1949 році претендував Франкфурт-на-Майні. У будь-якому разі, він був фаворитом, проте це викликало побоювання представників Західного Берліну. Вони вважали, що в такому разі Берлін ніколи більше не поверне собі цей статус – з огляду на ту важливу роль, яку Франкфурт відігравав у німецькій історії. У тутешній Старій ратуші протягом століть обирали та коронували німецьких імператорів. У цьому ж місті у 1848-1849 роках засідали Франкфуртські національні збори – перший загальнонімецький парламент. Натомість невеликий і затишний Бонн подібних амбіцій не виявляв і вже показав себе з кращого боку. 3 листопада 1949-го він отримав голоси 176 з 200 депутатів Бундестагу першого скликання”, — пише DW.

В офіційному формулюванні Бонн навіть не позначали словом “столиця”, а прописали як “тимчасову резиденцію уряду та парламенту”. Попри те, що Бонн багато в чому обрали саме через “відсутність столичних амбіцій”, він все ж таки набув їх протягом наступних 40 років. Під час голосування за столицю об’єднаної Німеччини 20 червня 1991 року голоси депутатів розділилися майже порівну: 320 підтримали ідею залишити уряд та парламент держави в Бонні, а 338 висловилися за переїзд до Берліна. Отже, Бонну у вигляді компенсації надали статус федерального міста. Там досі працює низка німецьких міністерств та інших органів виконавчої влади. У Бонні також розташований президентський палац та передбачено друге робоче місце федерального канцлера. Крім того, тут знаходяться штаб-квартири низки німецьких корпорацій та близько 20 установ ООН.

Церковне свято 20 червня

20 червня вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Він відрізнявся справжньою чернечою смиренністю. Відстоював чистоту православ’я та боровся з єресями. Залишив по собі багату літературну спадщину: твори на захист християнства проти язичництва, виклад православних догматів проти єресі Орігена, моральні повчання, тлумачення Святого Письма. Святитель Мефодій був схоплений язичниками, не відмовився від віри в Христа та в 312 році був засуджений до смерті через усічення голови.

Народні прикмети

Якщо 20 червня – дощ, то ще 40 днів дощитиме.

Якщо жаби в траві скачуть – до дощу.

Якщо павуки плетуть велике павутиння, то погода буде сухою і ясною.

Що не можна робити 20 червня

Не можна чіпати та вбивати павуків.

Не можна їсти страви з птиці.

Не можна зневірюватися.