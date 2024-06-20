Сегодня 20 июня: какой праздник и день в истории

В 20-х числах июня 451 года состоялась Битва народов, во время которой остановили продвижение гуннов в Европу. 20 июня 1837-го королевой Великобритании стала Виктория, правившая 63 года. В 1967-м Мухаммеда Али приговорили к пяти годам заключения за отказ служить в армии США и воевать во Вьетнаме. В 1990-м Бундестаг ФРГ принял решение перенести столицу из Бонна в Берлин.

Праздники и памятные даты 20 июня

20 июня в Украине начинается Зеленая неделя (первый день – четверг перед Троицей). Три последних дня этой недели и три следующей называют Зелеными праздниками. Четверг Зеленой недели известен у украинцев как Семик (или «Навський Великдень»).

20 июня в мире — Всемирный день беженцев, Всемирный день эффективности, Международный день осведомленности о нистагме (заболевание, для которого характерно дрожание глаз).

Также отмечают: День летнего солнцестояния, День американского орла, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, День вина Ламбруско, Всемирный день Wi-Fi, День перерыва в работе (третий четверг июня).

20 июня в истории

Около 20 июня 451 года произошла»Битва народов» или битва на Каталаунских полях. Более точно дату определить историки не могут. В этом сражении объединенные войска Западной Римской империи и Тулузского королевства вестготов встретились с армией варварских племен гуннов и германцев под предводительством Аттилы. Победителей в кровопролитном столкновении не было, однако оно заставило Аттилу отказаться от дальнейшего продвижения в Европу. Подробнее.

20 июня 1837 года королевой Великобритании стала Виктория I – один из самых известных монархов, правившая 63 года и семь месяцев. Подробнее.

20 июня 1967 года чемпиона мира по боксу непобедимого Мухаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в сумме 10 тысяч долларов за отказ служить в армии США. Подробнее.

20 июня 1990 года Бундестаг ФРГ принял решение перенести столицу из Бонна в Берлин. Бонн стал столицей «Западной Германии» с момента провозглашения ФРГ в 1949 году. Выбор был не случайным. Именно здесь с 1948 года работал послевоенный Парламентский совет, созванный для разработки и принятия Основного закона будущей республики.

Бонн избрали по нескольким причинам. Во-первых, британцы очень хотели, чтобы конституционный процесс проходил на территории их оккупационной зоны, и США уступили. Во-вторых, город предпочли из-за его относительной «целости». Ведь необходимо было разместить большое количество людей, которые были вовлечены в процесс, также были необходимы помещения для проведения совещаний и другая инфраструктура. А значительное количество крупных городов Германии после войны все еще лежало в руинах. Также, как пишет DW, на выбор Бонна повлияли личные симпатии тогдашнего главы государственной канцелярии Северного Рейна-Вестфалии Германа Вандерслеба.

«Незадолго до того он проводил здесь семинар и очень тепло вспоминал гостеприимство жителей», – отмечает издание.

Однако проведение именно в Бонне Парламентского совета еще не гарантировало ему статус столицы. На это повлияли совсем иные причины – немецкие политики рассматривали раздел страны как временное явление и планировали вернуть столицу в Берлин после воссоединения.

«На право стать столицей ФРГ в 1949 году претендовал Франкфурт-на-Майне. В любом случае он был фаворитом, однако это вызвало опасения представителей Западного Берлина. Они считали, что в таком случае Берлин никогда больше не вернет себе этот статус – ввиду той важной роли, которую Франкфурт играл в немецкой истории. В здешней Старой ратуше на протяжении веков выбирали и короновали немецких императоров. В этом же городе в 1848-1849 годах заседало Франкфуртское национальное собрание — первый общегерманский парламент. Небольшой и уютный Бонн подобных амбиций не проявлял и уже показал себя с лучшей стороны. 3 ноября 1949 года он получил голоса 176 из 200 депутатов Бундестага первого созыва», — пишет DW.

В официальной формулировке Бонн даже не обозначали словом «столица», а прописали как «временную резиденцию правительства и парламента». Несмотря на то, что Бонн во многом избрали именно из-за «отсутствия столичных амбиций», он все же приобрел их в течение следующих 40 лет. Во время голосования за столицу объединенной Германии 20 июня 1991 года голоса депутатов разделились почти поровну: 320 поддержали идею оставить правительство и парламент государства в Бонне, а 338 высказались за переезд в Берлин. Так что Бонну в виде компенсации предоставили статус федерального города. Там до сих пор работает ряд немецких министерств и других органов исполнительной власти. В Бонне также расположен президентский дворец и предусмотрено второе рабочее место федерального канцлера. Кроме того, здесь находятся штаб-квартиры ряда немецких корпораций и около 20 учреждений ООН.

Церковный праздник 20 июня

20 июня чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он отличался настоящим монашеским смирением. Отстаивал чистоту православия и боролся с ересями. Оставил после себя богатое литературное наследие: произведения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные наставления, толкование Священного Писания. Святителя Мефодия схватили язычники, но он не отказался от веры в Христа, и в 312 году его приговорили к смерти через отсечение головы.

Народные приметы

Если 20 июня – дождь, то еще 40 дней будет дождить.

Если лягушки в траве скачут – к дождю.

Если пауки плетут большую паутину, то погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 20 июня

Нельзя трогать и убивать пауков.

Нельзя есть блюда из птицы.

Нельзя отчаиваться.