Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго

НЕК “Укренерго” попередило, що збільшило обмеження споживання електрики через наслідки нічної атаки РФ.

“Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмеження споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго”, – повідомила пресслужба Укренерго.

У Харківобленерго поки що про додаткові обмеження не інформували. Вранці компанія зазначила, що в Харкові та області діють погодинні графіки.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук інформував, що вночі ракети та “шахеди” атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Основним напрямком удару був Схід України.