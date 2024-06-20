Live
  • Чт 20.06.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.57

Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго

Суспільство 10:39   20.06.2024
Оксана Горун
Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго

НЕК “Укренерго” попередило, що збільшило обмеження споживання електрики через наслідки нічної атаки РФ.

“Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмеження споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго”, – повідомила пресслужба Укренерго.

У Харківобленерго поки що про додаткові обмеження не інформували. Вранці компанія зазначила, що в Харкові та області діють погодинні графіки.

Читайте також: Мільйони євро, щоб пережити зиму: Терехов розповів, хто допомагає Харкову

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук інформував, що вночі ракети та “шахеди” атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Основним напрямком удару був Схід України.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ворог атакує на Куп’янському напрямку: йдуть п’ять штурмів – Генштаб
Ворог атакує на Куп’янському напрямку: йдуть п’ять штурмів – Генштаб
20.06.2024, 11:08
Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго
Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго
20.06.2024, 10:39
Територію заказника на Харківщині громада віддала у приватну власність
Територію заказника на Харківщині громада віддала у приватну власність
20.06.2024, 10:13
Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці
Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці
20.06.2024, 09:41
В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку
В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку
20.06.2024, 09:56
Мільйони євро, щоб пережити зиму: Терехов розповів, хто допомагає Харкову
Мільйони євро, щоб пережити зиму: Терехов розповів, хто допомагає Харкову
20.06.2024, 09:30

Новини за темою:

18:22
Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
15:35
У понеділок в Харкові та області діють графіки відключень світла – обленерго
13:06
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
10:22
Укренерго повідомило про погодинні та аварійні відключення на Харківщині
12:12
Укренерго: аварійні відключення світла у вівторок були на Харківщині й ввечері

Ви читали новину: «Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” попередило, що збільшило обмеження споживання електрики через наслідки нічної атаки РФ".