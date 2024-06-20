Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго
НЕК “Укренерго” попередило, що збільшило обмеження споживання електрики через наслідки нічної атаки РФ.
“Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмеження споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго”, – повідомила пресслужба Укренерго.
У Харківобленерго поки що про додаткові обмеження не інформували. Вранці компанія зазначила, що в Харкові та області діють погодинні графіки.
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Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук інформував, що вночі ракети та “шахеди” атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Основним напрямком удару був Схід України.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, графики, електрика, НЭК "Укрэнерго";
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” попередило, що збільшило обмеження споживання електрики через наслідки нічної атаки РФ".