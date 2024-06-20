Отключения электричества сегодня будут более продолжительными — Укрэнерго
НЭК «Укрэнерго» предупредило, что увеличило ограничения потребления электричества из-за последствий ночной атаки РФ.
«Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничения потребления увеличен с 11:00. Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В Харьковоблэнерго пока о дополнительных ограничениях не информировали. Утром компания отметила, что в Харькове и области действуют почасовые графики.
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Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук информировал, что ночью ракеты и «шахеды» атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Основным направлением удара был Восток Украины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, графики, електрика, НЭК "Укрэнерго", отключения;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» предупредило, что увеличило ограничения потребления электричества из-за последствий ночной атаки РФ".