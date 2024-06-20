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Главные новости 20 июня: ракетная атака, ночью на Харьковщине работала ПВО

Происшествия 07:26   20.06.2024
Оксана Горун
Главные новости 20 июня: ракетная атака, ночью на Харьковщине работала ПВО Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:26

Ночью на Харьковщине работала ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Украиной сбили пять ракет и 27 «шахедов». ПВО работала, в том числе, в Харьковской области.

«Всего враг применил девять ракет разных типов и 27 ударных БпЛА. Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина», — написал утром 20 июня в telegram Олещук.

07:09

Тревога в Харькове и области длилась всю ночь

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 21:50 20 июня, а отбой прозвучал только в  06:01. Вечером начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона о пусках вражеских КАБов.

В 22:20 Воздушные силы ВСУ сообщили вначале о взлете четырех ракетоносцев Ту-95МС в РФ, а следом — о появлении над территорией Украины «шахедов». С ракетной угрозой была связана тревога в восточных областях Украины, начиная с 01:47.

Над территорией страны также всю ночь кружили «шахеды». Они залетали с юга и двигались через центр Украины на запад и в сторону Киева. Часть БПЛА пролетела по границе между Харьковской и Днепропетровской областями. Еще часть залетела из Черниговской области на Киевщину. Под утро Киевская городская военная администрация сообщила: россияне пытались атаковать столицу, но сработала ПВО.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)! В настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие (данные оперативного возведения обновляются и уточняются). Кроме того, существовала угроза применения крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но сейчас пуски ракет предварительно не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются», — проинформировали в КГВА.

На Харьковщине, начиная с 04:40, было еще несколько поводов для продолжения тревоги: пуски КАБов и угроза баллистики. По баллистике под утро тревогу объявили еще раз — в 06:36. Она актуальна и по состоянию на 07:00.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 07:26;

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