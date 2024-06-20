Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове

Более 50 деревьев и 100 веток упало в Харькове 20 июня из-за шквального ветра, сообщили в пресс-службе городского совета.

Из-за непогоды повреждения получили деревья почти во всех районах Харькова. Коммунальщики работают в скверах, парках, на детских площадках и вдоль «красных» линий.

Кроме того, они помогают убирать деревья с проезжей части, устранять препятствия для движения трамваев и троллейбусов, снимать ветки с проводов.



Фото: Харьковский горсовет