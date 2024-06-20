Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Более 50 деревьев и 100 веток упало в Харькове 20 июня из-за шквального ветра, сообщили в пресс-службе городского совета.
Из-за непогоды повреждения получили деревья почти во всех районах Харькова. Коммунальщики работают в скверах, парках, на детских площадках и вдоль «красных» линий.
Кроме того, они помогают убирать деревья с проезжей части, устранять препятствия для движения трамваев и троллейбусов, снимать ветки с проводов.
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буря, ветер, деревья, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 50 деревьев и 100 веток упало в Харькове 20 июня из-за шквального ветра".