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Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове

Общество 17:53   20.06.2024
Елена Нагорная
Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Более 50 деревьев и 100 веток упало в Харькове 20 июня из-за шквального ветра, сообщили в пресс-службе городского совета.

Из-за непогоды повреждения получили деревья почти во всех районах Харькова. Коммунальщики работают в скверах, парках, на детских площадках и вдоль «красных» линий.

Кроме того, они помогают убирать деревья с проезжей части, устранять препятствия для движения трамваев и троллейбусов, снимать ветки с проводов.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 50 деревьев и 100 веток упало в Харькове 20 июня из-за шквального ветра".