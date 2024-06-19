Днем +34, вечером +14, шквалы, гроза: все грани стихии на Харьковщине 20 июня
Фото: Василий Голосный
В четверг, 20 июня, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой. Местами град.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 30 — 32, вечером — 16 — 18, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 29 — 34 градуса. Вечером снижение до 14 — 19.
Днем возможны порывы ветра и шквалы до 17 — 22 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: июнь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 20 июня, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой. Местами град.".