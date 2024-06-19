Днем +34, вечером +14, шквалы, гроза: все грани стихии на Харьковщине 20 июня

В четверг, 20 июня, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой. Местами град.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 30 — 32, вечером — 16 — 18, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 29 — 34 градуса. Вечером снижение до 14 — 19.

Днем возможны порывы ветра и шквалы до 17 — 22 м/с.