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Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Погода 13:38   19.06.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 июня.

«Днем 20 июня по области и городу ожидается гроза, порывы ветра и шквалы, 17 — 22 м/с, местами град», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 июня.".