Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 июня.

«Днем 20 июня по области и городу ожидается гроза, порывы ветра и шквалы, 17 — 22 м/с, местами град», — отметили синоптики.