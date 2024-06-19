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Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Погода 13:38   19.06.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 20 червня.

«Вдень 20 червня по області та місту очікується гроза, пориви вітру та шквали, 17 – 22 м/с, місцями град», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 20 червня.".