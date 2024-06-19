Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 20 червня.

«Вдень 20 червня по області та місту очікується гроза, пориви вітру та шквали, 17 – 22 м/с, місцями град», – зазначили синоптики.