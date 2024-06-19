Live
  • Ср 19.06.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.45

Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня

Суспільство 21:21   19.06.2024
Олена Нагорна
Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня Фото: Василь Голосний

У четвер, 20 червня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, а от вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Місцями град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 30 – 32, увечері – 16 – 18, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, вдень – 29 – 34 градуси. Увечері зниження до 14 – 19.

Вдень можливі пориви вітру та шквали до 17 – 22 м/с.

Читайте також: У четвер у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
19.06.2024, 21:21
Під ударами вдень були два дитячі табори в Харкові: прокуратура про обстріли
Під ударами вдень були два дитячі табори в Харкові: прокуратура про обстріли
19.06.2024, 20:58
Ворог чотири рази атакував в районах Липців і Вовчанська – Генштаб на 19:00
Ворог чотири рази атакував в районах Липців і Вовчанська – Генштаб на 19:00
19.06.2024, 20:15
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
19.06.2024, 09:32
Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
19.06.2024, 18:22
Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність
Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність
19.06.2024, 19:54

Новини за темою:

22:16
Спека посилиться, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 19 червня
20:46
Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня
20:55
Стихія розгуляється в Харкові та області – прогноз погоди на 5 червня

Ви читали новину: «Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 21:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 20 червня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, а от вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Місцями град".