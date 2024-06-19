Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 20 червня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, а от вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Місцями град.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 30 – 32, увечері – 16 – 18, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, вдень – 29 – 34 градуси. Увечері зниження до 14 – 19.
Вдень можливі пориви вітру та шквали до 17 – 22 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 20 червня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, а от вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Місцями град".