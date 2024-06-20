Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Понад 50 дерев та 100 гілок впало у Харкові 20 червня через шквальний вітер, повідомили у пресслужбі міської ради.
Через негоду пошкодження отримали дерева майже у всіх районах Харкова. Комунальники працюють у скверах, парках, на дитячих майданчиках та вздовж “червоних” ліній.
Крім того, вони допомагають прибирати дерева з проїжджої частини, усувати перешкоди для руху трамваїв та тролейбусів, знімати гілки з дротів.
Фото: Харківська міськрада
Читайте також: Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буря, ветер, деревья, Харків, шквал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 50 дерев та 100 гілок впало у Харкові 20 червня через шквальний вітер".