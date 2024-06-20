Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)

Понад 50 дерев та 100 гілок впало у Харкові 20 червня через шквальний вітер, повідомили у пресслужбі міської ради.

Через негоду пошкодження отримали дерева майже у всіх районах Харкова. Комунальники працюють у скверах, парках, на дитячих майданчиках та вздовж “червоних” ліній.

Крім того, вони допомагають прибирати дерева з проїжджої частини, усувати перешкоди для руху трамваїв та тролейбусів, знімати гілки з дротів.



Фото: Харківська міськрада