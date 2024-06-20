Live
  • Чт 20.06.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.57

Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)

Суспільство 17:53   20.06.2024
Олена Нагорна
Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Понад 50 дерев та 100 гілок впало у Харкові 20 червня через шквальний вітер, повідомили у пресслужбі міської ради.

Через негоду пошкодження отримали дерева майже у всіх районах Харкова. Комунальники працюють у скверах, парках, на дитячих майданчиках та вздовж “червоних” ліній.

Крім того, вони допомагають прибирати дерева з проїжджої частини, усувати перешкоди для руху трамваїв та тролейбусів, знімати гілки з дротів.


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 20 тис. грн
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 20 тис. грн
20.06.2024, 18:28
Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)
Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)
20.06.2024, 17:53
Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)
Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)
20.06.2024, 17:03
У яких водоймах Харкова та області не можна купатися через брудну воду
У яких водоймах Харкова та області не можна купатися через брудну воду
20.06.2024, 16:06
Затримали жінку, що спаплюжила могилу пілота- харків’янина Джуса у Києві
Затримали жінку, що спаплюжила могилу пілота- харків’янина Джуса у Києві
20.06.2024, 14:44
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії
20.06.2024, 11:32

Новини за темою:

12:45
Буря на Харківщині: без світла вже майже 6 тисяч будинків
11:57
Потяг з Одеси до Харкова затримується через бурю – «Укрзалізниця»
10:35
Буря на Харківщині: що діється на дорогах регіону, повідомив автодор (відео)
10:08
На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів
10:03
Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити

Ви читали новину: «Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 50 дерев та 100 гілок впало у Харкові 20 червня через шквальний вітер".