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Несколько оккупантов сдались в плен на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

Происшествия 19:22   20.06.2024
Елена Нагорная
Несколько оккупантов сдались в плен на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

В Волчанске и возле села Тихое вели сегодня безуспешные штурмовые действия военные РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

В течение дня вражеская авиация сбросила с территории Белгородской области на Харьковское направление шесть КАБов — по районам Волчанска, Нескучного и Липцев. Предварительно, на севере Харьковщины противник за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске и возле села Тихое вели сегодня безуспешные штурмовые действия военные РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00".