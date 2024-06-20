Несколько оккупантов сдались в плен на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

В Волчанске и возле села Тихое вели сегодня безуспешные штурмовые действия военные РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

В течение дня вражеская авиация сбросила с территории Белгородской области на Харьковское направление шесть КАБов — по районам Волчанска, Нескучного и Липцев. Предварительно, на севере Харьковщины противник за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.