Несколько оккупантов сдались в плен на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00
В Волчанске и возле села Тихое вели сегодня безуспешные штурмовые действия военные РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
В течение дня вражеская авиация сбросила с территории Белгородской области на Харьковское направление шесть КАБов — по районам Волчанска, Нескучного и Липцев. Предварительно, на севере Харьковщины противник за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен.
На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
Читайте также: Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, липцы, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Несколько оккупантов сдались в плен на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске и возле села Тихое вели сегодня безуспешные штурмовые действия военные РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00".