Декілька окупантів здалися в полон на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00
У Вовчанську та біля села Тихе вели сьогодні безуспішні штурмові дії військові РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.
Протягом дня ворожа авіація скинула з Бєлгородської області на Харківський напрямок шість КАБів – по районах Вовчанська, Нескучного та Липців. Попередньо, на півночі Харківщини супротивник за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон.
На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, липцы, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську та біля села Тихе вели сьогодні безуспішні штурмові дії військові РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".