Декілька окупантів здалися в полон на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00

У Вовчанську та біля села Тихе вели сьогодні безуспішні штурмові дії військові РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Протягом дня ворожа авіація скинула з Бєлгородської області на Харківський напрямок шість КАБів – по районах Вовчанська, Нескучного та Липців. Попередньо, на півночі Харківщини супротивник за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.