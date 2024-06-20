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Декілька окупантів здалися в полон на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00

Події 19:22   20.06.2024
Олена Нагорна
Декілька окупантів здалися в полон на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00

У Вовчанську та біля села Тихе вели сьогодні безуспішні штурмові дії військові РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Протягом дня ворожа авіація скинула з Бєлгородської області на Харківський напрямок шість КАБів – по районах Вовчанська, Нескучного та Липців. Попередньо, на півночі Харківщини супротивник за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Декілька окупантів здалися в полон на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську та біля села Тихе вели сьогодні безуспішні штурмові дії військові РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".