Где сегодня на Харьковщине были бои и каковы потери РФ — Генштаб на 22:00
Фото: Генштаб ВСУ
Трижды при поддержке авиации военные РФ безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцев и Тихого на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
На Харьковском направлении уничтожены вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.
16 раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Песчаное Силы обороны отбили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная. В районе Стельмаховки продолжается бой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 22:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды при поддержке авиации военные РФ безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцев и Тихого на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 22:00".