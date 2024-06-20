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Где сегодня на Харьковщине были бои и каковы потери РФ — Генштаб на 22:00

Происшествия 22:59   20.06.2024
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине были бои и каковы потери РФ — Генштаб на 22:00 Фото: Генштаб ВСУ

Трижды при поддержке авиации военные РФ безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцев и Тихого на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

На Харьковском направлении уничтожены вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.

16 раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Песчаное Силы обороны отбили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная. В районе Стельмаховки продолжается бой.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 22:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды при поддержке авиации военные РФ безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцев и Тихого на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 22:00".