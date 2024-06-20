Де сьогодні на Харківщині були бої й які втрати РФ – Генштаб на 22:00

Тричі за підтримки авіації військові РФ безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Липців та Тихого на півночі Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

На Харківському напрямку знищені ворожа ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземна станція управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Два автомобілі, бронемашина і дві артсистеми окупантів були пошкоджені.

16 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Піщане Сили оборони відбили 15 наступальних дій. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.