Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00 20 июня не сообщил о боевых действиях на севере от Харькова, зато проинформировал об активности врага на Купянском направлении.

«На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая», — проинформировали в Генштабе.

По данным ГШ, в целом на фронте за сутки зафиксировали 158 боевых столкновений.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре средства их артиллерии, три средства ПВО, станцию ​​РЭБ, радиолокационную станцию ​​и еще один важный объект. Потери россиян за сутки составили 1170 человек.