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Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб

Происшествия 11:08   20.06.2024
Оксана Горун
Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00 20 июня не сообщил о боевых действиях на севере от Харькова, зато проинформировал об активности врага на Купянском направлении.

«На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая», — проинформировали в Генштабе.

По данным ГШ, в целом на фронте за сутки зафиксировали  158 боевых столкновений.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре средства их артиллерии, три средства ПВО, станцию ​​РЭБ, радиолокационную станцию ​​и еще один важный объект. Потери россиян за сутки составили 1170 человек.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00 20 июня не сообщил о боевых действиях на севере от Харькова, зато проинформировал об активности врага на Купянском направлении".