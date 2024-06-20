Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00 20 июня не сообщил о боевых действиях на севере от Харькова, зато проинформировал об активности врага на Купянском направлении.
«На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая», — проинформировали в Генштабе.
По данным ГШ, в целом на фронте за сутки зафиксировали 158 боевых столкновений.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре средства их артиллерии, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект. Потери россиян за сутки составили 1170 человек.
Читайте также: ISW: украинские силы отбили часть территории под Волчанском на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00 20 июня не сообщил о боевых действиях на севере от Харькова, зато проинформировал об активности врага на Купянском направлении".