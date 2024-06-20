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Ворог атакує на Куп’янському напрямку: йдуть п’ять штурмів – Генштаб

Події 11:08   20.06.2024
Оксана Горун
Ворог атакує на Куп’янському напрямку: йдуть п’ять штурмів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00 20 червня не повідомив про бойові дії на півночі від Харкова, натомість поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована”, – поінформували в Генштабі.

За даними ГШ, загалом на фронті за добу зафіксували 158 бойових зіткнень.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження окупантів, чотири засоби їхньої артилерії, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт. Втрати росіян за добу склали 1170 осіб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00 20 червня не повідомив про бойові дії на півночі від Харкова, натомість поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку".