Взрыв в подъезде дома в Харькове: в ГСЧС сообщили подробности
В Харькове от взрыва пострадал 37-летний мужчина.
«В жилом квартале Харькова произошел несчастный случай, связанный со взрывом неизвестного взрывоопасного устройства. Оно взорвалось в подъезде 5-этажного жилого дома. Пострадал 37-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове от взрыва пострадал 37-летний мужчинав ".