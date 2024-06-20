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Взрыв в подъезде дома в Харькове: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 09:41   20.06.2024
Оксана Горун
Взрыв в подъезде дома в Харькове: в ГСЧС сообщили подробности

В Харькове от взрыва пострадал 37-летний мужчина.

«В жилом квартале Харькова произошел несчастный случай, связанный со взрывом неизвестного взрывоопасного устройства. Оно взорвалось в подъезде 5-этажного жилого дома. Пострадал 37-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:41;

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