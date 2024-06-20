Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці
У Харкові від вибуху постраждав 37-річний чоловік.
” У житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом невідомого вибухонебезпечного пристрою. Він вибухнув у під’їзді 5-поверхового житлового будинку. Постраждав 37-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові від вибуху постраждав 37-річний чоловік".