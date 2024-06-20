Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці

У Харкові від вибуху постраждав 37-річний чоловік.

” У житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом невідомого вибухонебезпечного пристрою. Він вибухнув у під’їзді 5-поверхового житлового будинку. Постраждав 37-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.