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Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці

Події 09:41   20.06.2024
Оксана Горун
Вибух у під’їзді будинку в Харкові: у ДСНС повідомили подробиці

У Харкові від вибуху постраждав 37-річний чоловік.

” У житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом невідомого вибухонебезпечного пристрою. Він вибухнув у під’їзді 5-поверхового житлового будинку. Постраждав 37-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

В обставинах події зараз розбираються  правоохоронці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові від вибуху постраждав 37-річний чоловік".