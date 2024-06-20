Головні новини 20 червня: ракетна атака, вночі на Харківщині працювала ППО

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:26

Вночі на Харківщині працювала ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Україною збили п’ять ракет і 27 “шахедів”. ППО працювала, зокрема, в Харківській області.

“Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина”, – написав вранці 20 червня в телеграмі Олещук.

07:09

Тривога у Харкові та області тривала всю ніч

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 21:50 20 червня, а відбій пролунав лише о 06:01. Увечері начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про пуски ворожих КАБів.

О 22:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили спочатку про зліт чотирьох ракетоносців Ту-95МС до РФ, а потім – про появу над територією України “шахедів”. З ракетною загрозою була пов’язана тривога у східних областях України, починаючи з 01:47.

Крім того, над територією країни всю ніч кружляли “шахеди”. Вони залітали з півдня та рухалися через центр України на захід та в бік Києва. Частина БПЛА пролетіла кордоном між Харківською та Дніпропетровською областями. Ще частина залетіла із Чернігівської області на Київщину. Під ранок Київська міська військова адміністрація повідомила: росіяни намагалися атакувати столицю, але спрацювала ППО.

“Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)! На цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються). Крім того, існувала загроза застосування крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на цей час пуски ракет попередньо не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відстежуватися”, – відзначили в КМВА.

На Харківщині, починаючи з 04:40, було ще кілька приводів для продовження тривоги: пуски КАБів та загроза балістики. Через балістику під ранок тривогу оголосили ще раз – о 06:36. Вона є актуальною і станом на 07:00.