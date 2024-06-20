Загибла та п’ять постраждалих – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу загинула жінка, постраждали ще дві жінки та троє чоловіків.

Найбільш трагічні наслідки – в передмісті Харкова, селі Вільхівка. По ньому росіяни вдарили КАБом.

“Харківський район, Вільхівська громада, с. Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка”, – зазначив начальник ХОВА.

У Харкові також від керованої російської авіабомби постраждала жінка. “Приліт” припав по території двох таборів відпочинку. Пошкоджені автомобіль та приватний будинок.

Ще троє постраждалих (двоє чоловіків та жінка) – в Куп’янському районі.

“С. Новоосинове. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Під обстрілами протягом доби були: Хотімля (БПЛА пошкодив приватний будинок) та Загризове Ізюмського району (пошкоджені вісім будинків).