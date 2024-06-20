Загибла та п’ять постраждалих – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу загинула жінка, постраждали ще дві жінки та троє чоловіків.
Найбільш трагічні наслідки – в передмісті Харкова, селі Вільхівка. По ньому росіяни вдарили КАБом.
“Харківський район, Вільхівська громада, с. Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка”, – зазначив начальник ХОВА.
У Харкові також від керованої російської авіабомби постраждала жінка. “Приліт” припав по території двох таборів відпочинку. Пошкоджені автомобіль та приватний будинок.
Ще троє постраждалих (двоє чоловіків та жінка) – в Куп’янському районі.
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“С. Новоосинове. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік”, – повідомив Синєгубов.
Під обстрілами протягом доби були: Хотімля (БПЛА пошкодив приватний будинок) та Загризове Ізюмського району (пошкоджені вісім будинків).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу загинула жінка, постраждали ще дві жінки та троє чоловіків".