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Загибла та п’ять постраждалих – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:36   20.06.2024
Оксана Горун
Загибла та п’ять постраждалих – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу загинула жінка, постраждали ще дві жінки та троє чоловіків.

Найбільш трагічні наслідки – в передмісті Харкова, селі Вільхівка. По ньому росіяни вдарили КАБом.

“Харківський район, Вільхівська громада, с. Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка”, – зазначив начальник ХОВА.

У Харкові також від керованої російської авіабомби постраждала жінка. Приліт” припав по території двох таборів відпочинку. Пошкоджені автомобіль та приватний будинок.

Ще троє постраждалих (двоє чоловіків та жінка) – в Куп’янському районі.

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“С. Новоосинове. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Під обстрілами протягом доби були: Хотімля (БПЛА пошкодив приватний будинок) та Загризове Ізюмського району (пошкоджені вісім будинків).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 08:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу загинула жінка, постраждали ще дві жінки та троє чоловіків".