49-річна загибла та троє поранених внаслідок обстрілів Харківщини

19 червня росіяни вдарили по селу Вільхівка Харківського району КАБом, він влучив у житловий будинок, де 49-річна жінка отримала смертельні поранення, повідомили в Нацполіції.

Також зруйновані й інші будинки по вулиці. 60-річному чоловікові надають допомогу медики.

«Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранені дві цивільні жінки. Їх ушпиталили», – повідомили у ХОВА.