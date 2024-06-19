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49-річна загибла та троє поранених внаслідок обстрілів Харківщини

Події 17:25   19.06.2024
Оксана Якушко
49-річна загибла та троє поранених внаслідок обстрілів Харківщини

19 червня росіяни вдарили по селу Вільхівка Харківського району КАБом, він влучив у житловий будинок, де 49-річна жінка отримала смертельні поранення, повідомили в Нацполіції.

Також зруйновані й інші будинки по вулиці. 60-річному чоловікові надають допомогу медики.

«Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранені дві цивільні жінки. Їх ушпиталили», – повідомили у ХОВА.

Читайте також: Росіяни вдарили КАБом по околиці Харкова – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 червня росіяни вдарили по селу Вільхівка Харківського району КАБом, він влучив у житловий будинок, де 49-річна жінка отримала смертельні поранення, повідомили в Нацполіції.".