49-летняя погибшая и трое раненых в результате обстрелов Харьковщины
19 июня россияне ударили по селу Ольховка Харьковского района КАБом, он попал в жилой дом, где 49-летняя женщина получила смертельные ранения, сообщили в Нацполиции.
Также разрушены и другие здания по улице. 60-летнему мужчине оказывают помощь медики.
«В результате обстрелов села Новоосиново Куриловской громады Купянского района ранены две гражданские женщины. Их госпитализировали», — сообщили в ХОВА.
Читайте также: Россияне ударили КАБом по окраине Харькова — Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Нацполиция, ольховка, погибшая, поранені, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «49-летняя погибшая и трое раненых в результате обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня россияне ударили по селу Ольховка Харьковского района КАБом, он попал в жилой дом, где 49-летняя женщина получила смертельные ранения, сообщили в Нацполиции.".