49-летняя погибшая и трое раненых в результате обстрелов Харьковщины

19 июня россияне ударили по селу Ольховка Харьковского района КАБом, он попал в жилой дом, где 49-летняя женщина получила смертельные ранения, сообщили в Нацполиции.

Также разрушены и другие здания по улице. 60-летнему мужчине оказывают помощь медики.

«В результате обстрелов села Новоосиново Куриловской громады Купянского района ранены две гражданские женщины. Их госпитализировали», — сообщили в ХОВА.