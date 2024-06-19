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49-летняя погибшая и трое раненых в результате обстрелов Харьковщины

Происшествия 17:25   19.06.2024
Оксана Якушко
49-летняя погибшая и трое раненых в результате обстрелов Харьковщины

19 июня россияне ударили по селу Ольховка Харьковского района КАБом, он попал в жилой дом, где 49-летняя женщина получила смертельные ранения, сообщили в Нацполиции.

Также разрушены и другие здания по улице. 60-летнему мужчине оказывают помощь медики.

«В результате обстрелов села Новоосиново Куриловской громады Купянского района ранены две гражданские женщины. Их госпитализировали», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 17:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня россияне ударили по селу Ольховка Харьковского района КАБом, он попал в жилой дом, где 49-летняя женщина получила смертельные ранения, сообщили в Нацполиции.".