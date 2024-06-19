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Россияне ударили КАБом по окраине Харькова — Терехов

Происшествия 16:42   19.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБом по окраине Харькова — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе россиян по району города. 

«Прилет на окраине города. Вероятно – КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 16:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе россиян по району города. ".