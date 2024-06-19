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Взрыв в Харькове, ранее предупреждали об угорозе удара КАБом

Происшествия 16:28   19.06.2024
Оксана Якушко
Взрыв в Харькове, ранее предупреждали об угорозе удара КАБом

В Харькове прозвучал взрыв.

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях. Повторные пуски вражеских КАБов», — ранее предупредил горожан бригадный генерал Сергей Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прозвучал взрыв.".