Взрыв в Харькове, ранее предупреждали об угорозе удара КАБом
В Харькове прозвучал взрыв.
«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях. Повторные пуски вражеских КАБов», — ранее предупредил горожан бригадный генерал Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, КАБ, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прозвучал взрыв.".