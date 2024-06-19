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Вибух у Харкові, раніше попереджали про загрозу удару КАБом

Події 16:28   19.06.2024
Оксана Якушко
Вибух у Харкові, раніше попереджали про загрозу удару КАБом

У Харкові пролунав вибух.

“Ворожній КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебувайте у укриттях. Повторні пуски ворожих КАБів”, – раніше попередив городян бригадний генерал Сергій Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунав вибух.".