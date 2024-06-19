Росіяни вдарили КАБом по околиці Харкова – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар росіян по району міста.
“Приліт на околиці міста. Ймовірно – КАБ. Інформація про можливі жертви та руйнування уточнюється”, – повідомив Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, КАБ, росіяни, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар росіян по району міста. ".