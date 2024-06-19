Під ударами вдень були два дитячі табори в Харкові: прокуратура про обстріли
По двох дитячих таборах у Харкові вдарили військові РФ близько 16:20 19 червня, попередньо, застосувавши УМПБ Д-30, повідомили в обласній прокуратурі.
Два боєприпаси впали на території табору у Шевченківському районі. Гостру реакцію на стрес отримала 47-річна працівниця. Також пошкоджений сусідній приватний будинок. У Київському районі зафіксоване одне влучення по території дитячого табору. Там зазнала поранень 39-річна співробітниця.
Від обстрілів області одна людина загинула та чотири постраждали.
Так, близько 16:30 внаслідок удару, попередньо УМПБ Д-30, по приватному сектору в селі Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка, 59-річний чоловік отримав поранення.
О 16:00 внаслідок авіаудару по селу Новоосинове Куп’янського району пошкоджено приватні домоволодіння та авто. З пораненнями ушпиталили 51-річну мешканку. Контузію отримали 73-річна жінка та 66-річний чоловік.
Також вдень окупанти обстріляли з артилерії село Загризове Ізюмського району. Там пошкоджено понад десять будинків.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вибухи, детский лагерь, КАБ, киівський район, умпб, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По двох дитячих таборах у Харкові вдарили військові РФ близько 16:20 19 червня, попередньо, застосувавши УМПБ Д-30, повідомили в обласній прокуратурі.".