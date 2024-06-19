Под ударами днем были два детских лагеря в Харькове: прокуратура об обстрелах

По двум детским лагерям в Харькове ударили военные РФ около 16:20 19 июня, предварительно, применив УМПБ Д-30, сообщили в областной прокуратуре.

Два боеприпаса упали на территории лагеря в Шевченковском районе. Острую реакцию на стресс получила 47-летняя работница. Также поврежден соседний частный дом. В Киевском районе зафиксировано одно попадание по территории детского лагеря. Там получила ранения 39-летняя сотрудница.

От обстрелов области один человек погиб и четыре пострадали.

Так, около 16:30 в результате удара, предварительно УМПБ Д-30, по частному сектору в селе Ольховка Харьковского района погибла 49-летняя женщина, 59-летний мужчина получил ранения.

В 16:00 вследствие авиаудара по селу Новоосиново Купянского района повреждены частные домовладения и авто. С ранениями госпитализировали 51-летнюю жительницу. Контузию получили 73-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Также днем оккупанты обстреляли из артиллерии село Загрызово Изюмского района. Там повреждено более десяти домов.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).