Под ударами днем были два детских лагеря в Харькове: прокуратура об обстрелах
По двум детским лагерям в Харькове ударили военные РФ около 16:20 19 июня, предварительно, применив УМПБ Д-30, сообщили в областной прокуратуре.
Два боеприпаса упали на территории лагеря в Шевченковском районе. Острую реакцию на стресс получила 47-летняя работница. Также поврежден соседний частный дом. В Киевском районе зафиксировано одно попадание по территории детского лагеря. Там получила ранения 39-летняя сотрудница.
От обстрелов области один человек погиб и четыре пострадали.
Так, около 16:30 в результате удара, предварительно УМПБ Д-30, по частному сектору в селе Ольховка Харьковского района погибла 49-летняя женщина, 59-летний мужчина получил ранения.
В 16:00 вследствие авиаудара по селу Новоосиново Купянского района повреждены частные домовладения и авто. С ранениями госпитализировали 51-летнюю жительницу. Контузию получили 73-летняя женщина и 66-летний мужчина.
Также днем оккупанты обстреляли из артиллерии село Загрызово Изюмского района. Там повреждено более десяти домов.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, детский лагерь, КАБ, київський район, киевский район, умпб, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По двум детским лагерям в Харькове ударили военные РФ около 16:20 19 июня, предварительно, применив УМПБ Д-30".