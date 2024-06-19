Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая

В результате удара КАБами ранена женщина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи», – рассказал Игорь Терехов.

Россияне тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения», — рассказал Синегубов.