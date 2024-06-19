Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая
В результате удара КАБами ранена женщина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи», – рассказал Игорь Терехов.
Россияне тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жанщина, Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, раненая, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара КАБами ранена женщина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".