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Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая

Происшествия 17:45   19.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая

В результате удара КАБами ранена женщина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи», – рассказал Игорь Терехов.

Россияне тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара КАБами ранена женщина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".