Росіяни вдарили КАБами по дитячому табору у Харкові, є поранена

Внаслідок удару КАБами поранено жінку, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі», – розповів Ігор Терехов.

Росіяни трьома КАБами завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження», – розповів Синєгубов.