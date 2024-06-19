Росіяни вдарили КАБами по дитячому табору у Харкові, є поранена
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Внаслідок удару КАБами поранено жінку, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«За уточненою інформацією, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі», – розповів Ігор Терехов.
Росіяни трьома КАБами завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, жанщина, КАБ, Олег Синегубов, раненая, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару КАБами поранено жінку, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".