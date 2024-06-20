Погибшая и пять пострадавших — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки погибла женщина, пострадали еще две женщины и трое мужчин.
Наиболее трагические последствия — в пригороде Харькова, селе Ольховка. По нему россияне ударили КАБом.
«Харьковский район, Ольховская громада, с. Ольховка. В результате обстрела повреждены 10 частных домов. Пострадал мужчина. Погибла женщина», — отметил начальник ХОВА.
В Харькове также от российской управляемой авиабомбы пострадала женщина. «Прилет» пришелся по территории двух лагерей отдыха. Поврежден автомобиль и частный дом.
Еще трое пострадавших (двое мужчин и женщина) — в Купянском районе.
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«С. Новоосиново. В результате авиационного обстрела поврежден автомобиль, 10 домов. Пострадали женщина и мужчина. С. Кругляковка Купянский район. В результате авиационного обстрела пострадал мужчина», — сообщил Синегубов.
Под обстрелами в течение суток были: Хотомля (БПЛА повредил частный дом) и Загрызово Изюмского района (повреждены восемь домов).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки погибла женщина, пострадали еще две женщины и трое мужчин".