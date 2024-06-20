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Погибшая и пять пострадавших — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:36   20.06.2024
Оксана Горун
Погибшая и пять пострадавших — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки погибла женщина, пострадали еще две женщины и трое мужчин.

Наиболее трагические последствия — в пригороде Харькова, селе Ольховка. По нему россияне ударили КАБом.

«Харьковский район, Ольховская громада, с. Ольховка. В результате обстрела повреждены 10 частных домов. Пострадал мужчина. Погибла женщина», — отметил начальник ХОВА.

В Харькове также от российской управляемой авиабомбы пострадала женщина. «Прилет» пришелся по территории двух лагерей отдыха. Поврежден автомобиль и частный дом.

Еще трое пострадавших (двое мужчин и женщина) — в Купянском районе.

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«С. Новоосиново. В результате авиационного обстрела поврежден автомобиль, 10 домов. Пострадали женщина и мужчина. С. Кругляковка Купянский район. В результате авиационного обстрела пострадал мужчина», — сообщил Синегубов.

Под обстрелами в течение суток были: Хотомля (БПЛА повредил частный дом) и Загрызово Изюмского района (повреждены восемь домов).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 08:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки погибла женщина, пострадали еще две женщины и трое мужчин".