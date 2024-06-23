Сьогодні по всій Україні будуть відключення світла – Укренерго
НЕК “Укренерго” 23 червня попередило: термін дії обмежень у подачі електроенергії збільшено.
“Усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 11:00 до 23:00. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти”, – повідомила пресслужба енергокомпанії.
Актуальний графік погодинних відключень Харківобленерго наразі наступний.
Дізнатися про свою групу можна з таблиці, що прикріплена в телеграм-каналі обленерго: https://t.me/kharkivenergy/332.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, електрика, НЭК "Укрэнерго";
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” 23 червня попередило: термін дії обмежень у подачі електроенергії збільшено".