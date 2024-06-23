Сьогодні по всій Україні будуть відключення світла – Укренерго

НЕК “Укренерго” 23 червня попередило: термін дії обмежень у подачі електроенергії збільшено.

“Усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 11:00 до 23:00. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти”, – повідомила пресслужба енергокомпанії.

Актуальний графік погодинних відключень Харківобленерго наразі наступний.

Дізнатися про свою групу можна з таблиці, що прикріплена в телеграм-каналі обленерго: https://t.me/kharkivenergy/332.