Сегодня по всей Украине будет отключения света — Укрэнерго

НЭК «Укрэнерго» 23 июня предупредило: срок действия ограничений в подаче электроэнергии увеличен.

«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 11:00 до 23:00. Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты», — сообщила пресс-служба энергокомпании.

Актуальный график почасовых отключений Харьковоблэнерго сейчас следующий.

Узнать свою группу можно в таблице, прикрепленной в telegram-канале облэнерго: https://t.me/kharkivenergy/332.