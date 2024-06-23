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Сегодня по всей Украине будет отключения света — Укрэнерго

Общество 10:44   23.06.2024
Оксана Горун
Сегодня по всей Украине будет отключения света — Укрэнерго Ремонт Фото: АО «Харьковоблэнерго»

НЭК «Укрэнерго» 23 июня предупредило: срок действия ограничений в подаче электроэнергии увеличен.

«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 11:00 до 23:00. Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты», — сообщила пресс-служба энергокомпании.

Актуальный график почасовых отключений Харьковоблэнерго сейчас следующий.

Узнать свою группу можно в таблице, прикрепленной в telegram-канале облэнерго: https://t.me/kharkivenergy/332.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» 23 июня предупредило: срок действия ограничений в подаче электроэнергии увеличен".