Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)

Суспільство 15:10   25.06.2024
Олена Нагорна
Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото) Фото: пресслужба Харківської міськради

Через пориви вітру в Харкові впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах.

Минулося без постраждалих. Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева та зламані гілки, повідомляють у пресслужбі міської ради.


Фото: пресслужба Харківської міськради


Фото: пресслужба Харківської міськради


Фото: пресслужба Харківської міськради


Фото: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, вранці 25 червня гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища – грозу та місцями град. Пізніше повідомили про шквал, що насувається.

Читайте також: Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу
Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу
25.06.2024, 15:54
Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)
Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)
25.06.2024, 15:24
Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)
Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)
25.06.2024, 15:10
Влучання по промисловій зоні та стадіону: наслідки удару по Харкову (відео)
Влучання по промисловій зоні та стадіону: наслідки удару по Харкову (відео)
25.06.2024, 14:09
Головні новини Харкова 25 червня: “приліт”, відключення світла, негода
Головні новини Харкова 25 червня: “приліт”, відключення світла, негода
25.06.2024, 15:24
У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)
У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)
25.06.2024, 13:39

Новини за темою:

12:14
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку
17:53
Півтори сотні зламаних дерев і гілок: якої біди наробив шквал у Харкові (фото)
12:07
Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом
13:36
Що наробила негода у Харкові, показали комунальники (фото)
13:25
Повалені дерева, пошкоджені газони: Центральний парк Харкова після «прильоту»

Ви читали новину: «Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пориви вітру в Харкові впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах".