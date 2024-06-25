Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)

Через пориви вітру в Харкові впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах.

Минулося без постраждалих. Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева та зламані гілки, повідомляють у пресслужбі міської ради.



Фото: пресслужба Харківської міськради



Фото: пресслужба Харківської міськради



Фото: пресслужба Харківської міськради



Фото: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, вранці 25 червня гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища – грозу та місцями град. Пізніше повідомили про шквал, що насувається.