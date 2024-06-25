Стихія знову вирувала в Харкові: у мерії підраховують повалені дерева (фото)
Фото: пресслужба Харківської міськради
Через пориви вітру в Харкові впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах.
Минулося без постраждалих. Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева та зламані гілки, повідомляють у пресслужбі міської ради.
Фото: пресслужба Харківської міськради
Фото: пресслужба Харківської міськради
Фото: пресслужба Харківської міськради
Фото: пресслужба Харківської міськради
Нагадаємо, вранці 25 червня гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища – грозу та місцями град. Пізніше повідомили про шквал, що насувається.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, ураган, Харків, шквал;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 15:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пориви вітру в Харкові впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах".