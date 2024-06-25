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Стихия бушевала в Харькове: в мэрии подсчитывают поваленные деревья (фото)

Общество 15:10   25.06.2024
Елена Нагорная
Стихия бушевала в Харькове: в мэрии подсчитывают поваленные деревья (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Из-за порывов ветра в Харькове упали деревья в Салтовском, Слободском и Новобаварском районах.

Обошлось без пострадавших. Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки, сообщают в пресс-службе городского совета.


Фото: пресс-служба Харьковского горсовета


Фото: пресс-служба Харьковского горсовета


Фото: пресс-служба Харьковского горсовета


Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях — грозе и местами граде. Позже сообщили о надвигающемся шквале.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 15:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за порывов ветра в Харькове упали деревья в Салтовском, Слободском и Новобаварском районах".