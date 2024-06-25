Стихия бушевала в Харькове: в мэрии подсчитывают поваленные деревья (фото)

Из-за порывов ветра в Харькове упали деревья в Салтовском, Слободском и Новобаварском районах.

Обошлось без пострадавших. Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки, сообщают в пресс-службе городского совета.



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях — грозе и местами граде. Позже сообщили о надвигающемся шквале.