Стихия бушевала в Харькове: в мэрии подсчитывают поваленные деревья (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Из-за порывов ветра в Харькове упали деревья в Салтовском, Слободском и Новобаварском районах.
Обошлось без пострадавших. Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки, сообщают в пресс-службе городского совета.
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Напомним, утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях — грозе и местами граде. Позже сообщили о надвигающемся шквале.
Читайте также: Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ураган, Харьков, шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стихия бушевала в Харькове: в мэрии подсчитывают поваленные деревья (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 15:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за порывов ветра в Харькове упали деревья в Салтовском, Слободском и Новобаварском районах".