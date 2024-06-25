Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)

Погода 12:39   25.06.2024
Виктория Яковенко
Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)

25 июня днем ​​в Харькове, около 11:30, началась гроза. Также пошел дождь и бушует сильный ветер.

Видео непогоды публикуют в соцсетях.

Видео: соцсети

Ранее об опасной погоде сообщали синоптики Регионального центра гидрометеорологии. В частности, предупреждали о шквале, 15 — 20 м/с.

Также сообщали о грозе и граде.

Читайте также: Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
25.06.2024, 10:07
Утром РФ нанесла три удара по Киевскому району Харькова – Синегубов
Утром РФ нанесла три удара по Киевскому району Харькова – Синегубов
25.06.2024, 13:00
Главные новости Харькова 25 июня: «прилет», отключения света, непогода
Главные новости Харькова 25 июня: «прилет», отключения света, непогода
25.06.2024, 13:13
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
25.06.2024, 10:33
График отключения электричества в Харьковской области расширят — облэнерго
График отключения электричества в Харьковской области расширят — облэнерго
25.06.2024, 09:43
В Харькове устраняют последствия утренних «прилетов» (фото)
В Харькове устраняют последствия утренних «прилетов» (фото)
25.06.2024, 13:39

Новости по теме:

17:53
Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове
09:56
В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке
13:09
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
08:59
Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили
17:55
Шквал в Харькове повалил полтора десятка деревьев и полсотни веток (фото)

Вы читали новость: «Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня днем ​​в Харькове, около 11:30, началась гроза. Также пошел дождь и бушует сильный ветер.".