Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)
25 июня днем в Харькове, около 11:30, началась гроза. Также пошел дождь и бушует сильный ветер.
Видео непогоды публикуют в соцсетях.
Видео: соцсети
Ранее об опасной погоде сообщали синоптики Регионального центра гидрометеорологии. В частности, предупреждали о шквале, 15 — 20 м/с.
Также сообщали о грозе и граде.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, гроза, дождь, непогода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня днем в Харькове, около 11:30, началась гроза. Также пошел дождь и бушует сильный ветер.".