Гроза, сильный ветер и ливень: в Харькове бушует непогода (видео)

25 июня днем ​​в Харькове, около 11:30, началась гроза. Также пошел дождь и бушует сильный ветер.

Видео непогоды публикуют в соцсетях.

Видео: соцсети

Ранее об опасной погоде сообщали синоптики Регионального центра гидрометеорологии. В частности, предупреждали о шквале, 15 — 20 м/с.

Также сообщали о грозе и граде.