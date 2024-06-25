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Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)

Погода 12:39   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)

25 червня вдень у Харкові, близько 11:30, розпочалася гроза. Також пішов дощ та бушує сильний вітер.

Відео негоди публікують у соцмережах.

Відео: соцмережі

Раніше про небезпечну погоду повідомляли синоптики Регіонального центру з гідрометеорології. Зокрема, попереджали про шквал, 15 – 20 м/с.

Також повідомляли про грозу та град.

Читайте також: Коли може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 червня вдень у Харкові, близько 11:30, розпочалася гроза. Також пішов дощ та бушує сильний вітер.".