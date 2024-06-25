Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)

25 червня вдень у Харкові, близько 11:30, розпочалася гроза. Також пішов дощ та бушує сильний вітер.

Відео негоди публікують у соцмережах.

Відео: соцмережі

Раніше про небезпечну погоду повідомляли синоптики Регіонального центру з гідрометеорології. Зокрема, попереджали про шквал, 15 – 20 м/с.

Також повідомляли про грозу та град.