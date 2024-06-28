Буде гучно: на Харківщині проведуть розмінування
У найближчі пів години на Харківщині буде чутно вибух, попередили у ХОВА.
“На Харківщині триває розмінування. У районі села Гракове Чугуївського району з 10:40 до 10:50 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У найближчі пів години на Харківщині буде чутно вибух, попередили у ХОВА".