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Буде гучно: на Харківщині проведуть розмінування

Суспільство 10:28   28.06.2024
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині проведуть розмінування

У найближчі пів години на Харківщині буде чутно вибух, попередили у ХОВА.

На Харківщині триває розмінування. У районі села Гракове Чугуївського району з 10:40 до 10:50 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У найближчі пів години на Харківщині буде чутно вибух, попередили у ХОВА".