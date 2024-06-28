Буде гучно: на Харківщині проведуть розмінування

У найближчі пів години на Харківщині буде чутно вибух, попередили у ХОВА.

“На Харківщині триває розмінування. У районі села Гракове Чугуївського району з 10:40 до 10:50 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.